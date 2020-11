Pengakuan Pemain Terbaik Bisbol Asia, Sayangkan Kalsel Tak Punya Lapangan Standar Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Olahraga Bisbol Banua dulu pernah berjaya di kancah nasional. Tidak hanya sekadar menyumbang medali perunggu pada PON XVII 2008 Kaltim tapi salah satu atletnya juga dipanggil ikut gabung tim nasional bisbol Indonesia.

Dia adalah Ahmad Effendy. Atlet bisbol Banjarbaru 10 Desember 1982 ini bahkan pernah membawa Indonesia berjaya di tingkat Asia.

Fendy yang kini menjadi pelatih pada 2003 pernah tampil di ajang Asia Championship Japan setahun berselang ikut Asia Cup Thailand dan meraih medali perunggu.

Di 2005 ikut Sea Games Manila dengan membantu tim Merah putih meraih perunggu.

Lalu pada 2007 Seagame Thailand dan 2008 Asia Cup di Thailand dengan meraih emas, langsung ke Japan Asia Champiaonship 2009.

Puncaknya pernah menyabet gelar The best National team to pitcher Indonesia.

Di 2011 kembali dipercaya ikut Sea Games Jakarta Palembang dengan raihan medali perak, 2014 Asia Cup Jakarta juga meraih perak di 2015 Asia Chapionship in Taiwan.

Fendy yang berposisi sebagai pitcher saat tampil ini lalu ikut melatih dan pada 2008 saat Kejurnas Jakarta meraih medali perunggu.

Fendy mengatakan dia senang bisbol saat duduk di Sekolah Dasar tahun 1997 lalu. Sebenarnya bayak cabang olahraga dia sukai namun bisbol lebih tertantang ada lari, pukul, lempar, tangkap, sliding, jadi banyak yang dipersiapkan.

Di Kalsel Fendy pernah membela klub Intan Jaya, Phoenix eEvolution, kemudian Fendy juga pernah memperkuat tim Redsox asal Bali.