Chelsea vs Sheffield United - Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Liga Inggris Malam Ini

Hakim Ziyech digadang-gadang akan menguatkan pertahanan Chelsea di musim ini lantaran penampilannya yang memukau pada saat melawan The Blues di Liga Champions musim lalu.

Hakim Ziyech bahkan ditempatkan pada posisi atas dari Kai Havertz, Timo Werner hingga Ben Chilwell yang bergabung dengan klub Chelsea di musim panas.

"Saya pikir Ziyech, dari semuanya, adalah orang yang paling ingin dia kembalikan karena dia memberikan sedikit perbedaan untuk Anda. Dia memberi Anda sedikit tipu daya, " kata Rio Ferdinand (41), dilansir dari The Sun.

Legenda Manchester United Rio Ferdinand meyakini Hakim Ziyech akan berkembang menjadi pemain kunci di lini serang Chelsea ke depannya.

Ziyech adalah amunisi pertama yang didatangkan oleh Chelsea pada bursa transfer musim panas 2020 kemarin. Ia resmi pindah ke Stamford Bridge setelah sebelumnya sudah menuntaskan transfernya di tengah musim lalu.

Sayangnya fans Chelsea tak bisa langsung melihatnya berlaga pada awal musim ini. Sebab ia harus menepi dahulu karena mengalami cedera lutut.