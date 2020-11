LINK Live Streaming Everton vs Man United Liga Inggris di TV Online Pukul 19.30 WIB, Bruno Main

Link Live Streaming Everton vs Man United di Liga Inggris Sabtu (7/1/2020) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online pukul 19.30 wib

Manchester United bakal bertandang ke markas Everton di Goodison Park.

Laga ini menjadi pembuktian Ole Gunnar Solskjaer yang telah menderita kekalahan beruntun di dalam negeri dan di Eropa.

Eks pemain Liverpool dan Man United, Michael Owen memberikan prediksi terhadap laga Everton vs MU tersebut.

"United mengalami masa yang menyedihkan. Mereka memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan ini karena baru saja pulang dari kekalahan tandang yang memalukan di Istanbul," jelas Owen yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Mirror.

Man United memiliki catatan apik denga selalu menang dalam 6 laga tandang terakhir mereka di English Premier League.

"Ole Gunnar Solkjaer wajib mendapatkan 3 points demi mengangkat semangat timnya," tambahnya.