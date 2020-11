Manchester City vs Liverpool - Prediksi Susunan Pemain & Klopp Jelaskan Kondisi Thiago Alcantara

Prediksi Susunan Pemain dan Link Live Streaming Man City vs Liverpool di Liga Inggris Minggu (8/11/2020) via Live Streaming Mola TV, Juergen Klopp jelaskan kondisi Thiago Alcantara

Manajer Liverpool, Juergen Klopp umumkan kondisi salah satu pemain andalannya, Thiago Alcantara di lanjutan Liga Inggris Pekan 8.

Thiago Alcantara tidak akan terlibat dalam laga Man City vs Liverpool di Liga Inggris.

Jürgen Klopp mengkonfirmasi bahwa sang gelandang tetap absen karena cedera yang dideritanya.

"Thiago tidak akan lama lagi bisa tampil, tapi untuk pertandingan ini saya tidak berpikir dia akan bermain." jelas Klopp yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Liverpoolfc.com

Manchester City memiliki catatan apik dengan tak terkalahkan dalam delapan laga terakhirnya di semua kompetisi (6 menang, 2 seri, 0 kalah).

Sementara itu tim tamu juga tidak kalah impresif, Liverpool selalu menang dalam lima laga terakhir.