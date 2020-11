Zaskia Gotik Melahirkan, Postingan Story IG Sirajuddin Mahmud Disorot: Welcome to The World My Love

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suami pedangdut Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud bagikan ucapan rasa syukur atas kelahiran putrinya melalui Story Instagram, Sabtu (7/11/2020).

"Alhamdulillah welcome to the world my love (emoji anak perempuan), " tulis Sirajuddin Mahmud.

Postingan Sirajuddin Mahmud jadi sorotan lantaran menyebut bila orang tersayangnya telah lahir ke dunia.

Kabar kelahiran anak pertama pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud diperkuat dengan adanya unggahan dari akun gosip @lambe_turah yang memperlihatkan pedangdut goyang itik itu tengah menyusui buah hatinya yang baru saja lahir.

Dalam unggahan akun gosip @lambe_turah, Sirajuddin Mahmud menyatakan jika Zaskia Gotik sedang memberikan ASI pertama untuk Baby Utun.

"ASI pertama (emoji hati), " ujar Sirajuddin.

Zaskia Gotik yang dibantu oleh petugas medis nampak tengah berusaha memberikan asinya untuk baby Utun yang sudah terbalut rapi oleh penutup kepala.

Sontak unggahan tersebut justru menjadi kontroversial oleh netizen lantaran kelahiran putri pertama mereka tak sesuai dengan usia kandungan Zaskia Gotik yang baru saja belum lama ini masuk bulan ketujuh.

"Lah katanya kemarin baru 7 bulanan, ".

"Kok cepet banget lahirnya, ".