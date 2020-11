Belum Lama Gelar Acara Tujuh Bulanan, Kelahiran Bayi Zaskia Gotik Timbulkan Pertanyaan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebahagiaan tampaknya tengah menyelimuti pasangan pedangdut Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud Sabang.

Keduanya baru saja dikaruniai anak pertama. Bayi yang kerap disapa Baby Utun saat masih dikandungan itu, berjenis kelamin perempuan.

Kelahiran Baby Utun itu diumumkan langsung oleh Sirajuddin Mahmud melalui unggahan di akun instagramnya.

Namun, kelahiran Baby Utun justru menimbulkan pertanyaan di kalangan netijen.

Sebab, belum lama tadi Zaskia Gotik baru saja melaksanakan prosesi tujuh bulanan kehamilannya.

Baca juga: Dipasangkan dalam Satu Sinetron, Rezky Adhitya dan Citra Kirana Mengaku Bahagia

Baca juga: Gelagat Aneh Gisel Disoroti Pakar Ekspresi Bawah Sadar, Jawaban Soal Video Syur Bikin Bingung

Diketahui, suami pedangdut Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud bagikan ucapan rasa syukur atas kelahiran putrinya melalui Story Instagram, Sabtu (7/11/2020).

"Alhamdulillah welcome to the world my love (emoji anak perempuan), " tulis Sirajuddin Mahmud.

Postingan Sirajuddin Mahmud jadi sorotan lantaran menyebut bila orang tersayangnya telah lahir ke dunia.

Kabar kelahiran anak pertama pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud diperkuat dengan adanya unggahan dari akun gosip @lambe_turah yang memperlihatkan pedangdut goyang itik itu tengah menyusui buah hatinya yang baru saja lahir.

Dalam unggahan akun gosip @lambe_turah, Sirajuddin Mahmud menyatakan jika Zaskia Gotik sedang memberikan ASI pertama untuk Baby Utun.