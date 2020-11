Ki Do Hoon dan Rossa.Fakta Aktor Korea Ki Do Hoon di Video Musik Rossa, Muncul di Video Klip Terbaru 'Kekasih' Afgan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Rossa kembali mencuri perhatian publik tanah air. Penyanyi yang digosipkan dengan Afgan Syahreza itu mengunggah potongan video musik terbarunya.

Dalam unggah potongan video musik yang terlihat berjudul "Masih" itu, penyanyi Rossa mengusik penggemar drama Korea karena hadirnya aktor tampan di video tersebut.

Aktor yang diketahui bernama Ki Do Hoon itu terlihat berlari mendekat sambil melemparkan senyum manis.

"Gagal diriku melupa...tiap engkau menyapa," tulis Rossa dalam unggahannya.

Tentu saja, unggahan ibu satu anak itu langsung menarik perhatian para fans yang mengikutinya di instagram.

Jadi siapa sosok Ki Do Hoon yang buat netizen termasuk penyanyi Lesti dan Prilly Latuconsina heboh di kolom komentar Rossa.

Ki Do Hoon diketahui lahir di Korea Selatan, 5 April 1995, sehingga tahun ini usianya sudah 25 tahun.

Menjadi artis dari SM Entertaiment, Ki Do Hoon juga dekat dengan Yoona SNSD karena keduanya pernah dipertemukan dalam drama The King in Love.

Ki Do Hoon dalam video klip lagu Rossa. (Instagram Rossa)

Sosoknya mencuri perhatian dan mulai populer ketika memerankan Yang Cha, pemuda misterius yang selalu memakai penutup mulut di drama Arthdal Chronicles musim pertama hingga ketiga, yang juga dibintangi Song Joong Ki.

Setelah itu, dia mendapat peran pendukung di drama Catch The Ghost dan Once Again.