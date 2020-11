SESAAT LAGI Link TV Online Man City vs Liverpool di Liga Inggris Main, Tak via Live Streaming Net TV

Sesaat Lagi Link Live Streaming Man City vs Liverpool di Liga Inggris Minggu (8/11/2020) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Link Live Streaming Man City vs Liverpool di Liga Inggris Minggu (8/11/2020) bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Live Streaming Net TV. Thiago Alcantara absen, Diogo Jota starter.

Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung Manchester City vs Liverpool via Live Streaming Liga Inggris atau Premier League dapat ditonton via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun tak Siaran Langsung Net TV

Walaupun tak bisa diakses via Live Streaming Net TV, Link Live Streaming Man City vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV mulai pukul 23.30 Wib. Juergen Klopp jelaskan kondisi Thiago Alcantara.

Meski tak Siaran Langsung Net TV, Duel Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming. Atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan www.Mola.TV

Baca juga: LINK TV Online Man City vs Liverpool Liga Inggris, Tak via Live Streaming Net TV

Baca juga: LINK RCTI - Live Streaming AC Milan vs Verona di TV Online Bein Sports 2 Liga Italia, Zlatan Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Valencia vs Real Madrid Liga Spanyol Live Bein Sports 1, Hazard Absen

Bintang Liverpool, Moh Salah komentari tim lawan jelang laga Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris malam ini

Dua juara Premier League terakhir akan bertemu untuk pertama kalinya musim ini di Etihad Stadium, dengan The Reds unggul lima poin dari City setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

“Cara mereka bermain, mereka berada di level teratas selama bertahun-tahun,” kata pemain Mesir itu kepada Premier League Productions ketika ditanya tentang menghadapi tim Pep Guardiola.

“Mereka memenangkan dua gelar Liga Inggris sebelum kami memenangkannya musim lalu. Mereka luar biasa di Liga Champions dan Premier League," tambahnya yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Liverpool.

Salah menghadapi pertandingan dengan City dalam performa mencetak gol yang luar biasa.

Pemain nomor 11 itu telah mencetak sembilan kali di semua kompetisi musim ini.