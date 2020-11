Timnas Belgia vs Inggris Tanpa Pemain Liverpool Ini, Simak Jadwal UEFA Nations League Live Mola TV

Marcus Rashford berebut bola dengan Jason Denayer dalam laga Inggris vs Belgia pada pertandingan ketiga Grup 2 Liga A UEFA Nations League 2020-2021 yang dilangsungkan di Stadion Wembley, London, Minggu (11/10/2020) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - UEFA Nation League 2020/2021 akan kembali berlangsung pekan ini, dimana sudah memasuki match day 5.

Jadwal UEFA Nations League match day 5 diwarnai sejumlah laga menrik menanti, seperti Timnas Portugal vs Prancis, Italia vs Polandia, Belgia vs Inggris dll.

UEFA Nations League akan ditayangkan lewat Live Streaming TV Online Mola TV.

Salah satu yang jadi perhatian adalah saat Inggris akan bertandang ke Belgia pada 16 November 2020 dalam lanjutan grup B UEFA Nations League.

Manajer Liverpool, Jurgen Klopp mengonfirmasi cedera Trent Alexander-Arnold mengharuskan ia absen membela Timnas Inggris di UEFA Nations League.

Trent Alexander-Arnold terpaksa ditarik keluar saat laga Manchester City bs Liverpool di pekan ke-8 Liga Inggris 2020-2021 pada Minggu 8 November 2020 karena mengalami cedera.

Pada laga yang berakhir dengan skor 1-1 itu, Trent Alexander-Arnold ditarik keluar pada menit ke-63 dan digantikan oleh James Milner.

Klopp menyatakan Alexander-Arnold akan absen dari pertandingan Inggris dengan Republik Irlandia, Belgia dan Islandia selama jeda internasional, dengan The Reds menunggu diagnosis lebih lanjut setelah pemindaian pada hari Senin.

“Trent akan absen untuk Inggris, itu jelas, " Jelas Klopp yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Liverpool.

Trent Alexander-Arnold merayakan gol Virgil van Dijk saat Liverpool vs Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, 30 November 2019. ((AFP/PAUL ELLIS))

“Apa yang terjadi padanya, kami tidak tahu, tapi dia tidak bisa bermain untuk Inggris. Dia tidak akan menjadi yang terakhir dan bukan satu-satunya yang akan dilewatkan Gareth [Southgate] untuk jeda internasional ini, " Tutupnya.