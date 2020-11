Inter Milan vs Real Madrid - Jadwal Liga Champions Live SCTV, Barcelona, Juventus, Man United Main

Jadwal Liga Champions Matchday 4 tersaji pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Ada Inter Milan vs Real Madrid, Barcelona, Juventus, Chelsea & Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions Matchday 4 tersaji pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Ada Inter Milan vs Real Madrid, Dynamo Kiev vs Barcelona, Juventus, Chelsea dan Manchester United main via Live Streaming SCTV?

Siaran Langsung SCTV rencananya menayangkan Liga Champion, sedangkan Live Streaming Liga Champions dapat diakses via Vidio.com Premier. Termasuk duel Liverpool vs Atalanta, Manchester City, Inter Milan vs Real Madrid di Kamis (26/11/2020)

Dari hasil Jadwal Liga Champions Matchday 4 nantinya sudah bisa diketahui tim-tim mana saja yang bisa lolos ke babak 16 besar. Akankah Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Juventus dan Chelsea lolos?

Di match day 4, tim-tim yang menjadi tamu di pekan 3 akan gantian menjadi tuan rumah, begitu pula sebaliknya.

Seperti pada grup B, dimana Inter Milan yang kalah 3-2 dari Real Madrid di Stadion Alfredo di Stefano, akan bergantian menjadi tuan rumah.

Kesempatan untuk membalas dendam sekaligus menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya.

Dengan hanya mengoleksi dua poin dan jadi juru kunci, maka kemenangan wajib diraih Inter Milan jika tak ingin tersingkir dari Liga Champions.

Sementara Madrid juga dipastikan butuh poin, mengingat mereka juga hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari 3 laga yang sudah dijalani dan duduk di posisi 3 klasemen.

Di grup H, dengan sudah meraih dua kemenangan Manchester United juga punya peluang untuk memastikan tiket babak 16 besar Liga Champions pada match day 4.

Syaratnya dengan mengalahkan Istanbul Basaksehir yang di match day 3 lalu secara mengejutkan mampu mengalahkan MU.