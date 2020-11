IPKEMINDO Kalsel Gelar Pelatihan, Tingkatkan Kompetensi Menulis Ilmiah Pembimbing Kemasyarakatan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Guna meningkatkan kompetensi menulis naskah ilmiah bagi pembimbing pemasyarakatan di bidang hukum dan sosial kemasyarakatan, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Kalsel menggelar acara pelatihan.

Pelatihan tersebut dinilai penting sebab eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem hukum, dituntut memiliki profesionalisme dalam mengeluarkan produk hukum dalam setiap penelitian kemasyarakatannya.

Maka seiring berkembangnya zaman Pembimbing Kemasyarakan, diwajibkan memiliki kompetensi yang tinggi, Selasa (10/11/2020).

Di kesempatan itu Pembina IPKEMINDO Wilayah Kalimantan Selatan Abdul Karim, mengatakan agar para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Baca juga: Asah Kemampuan Warga Binaan, Dispersip Kalsel Gelar Workshop Menulis di Lapas Karang Intan

Baca juga: Dosen dan Aktivis Sosial Banjarmasin Ini Terus Aktif Menulis, Hasilkan Buku Tentang Ketenagakerjaan

Agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengembangkan inovasi dalam bekerja, serta dapat menciptakan sinergitas dan transparansi.

"Hakekat pendidikan adalah kemauan dan kemampuan mendidik diri sendiri, oleh karena itu kesempatan ini harus diikuti dan dipahami dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat berkembang menjadi inovatif, dapat bersinergi dan transparasi”. Katanya.

Di kesempatan yang sama Ketua IPKEMINDO Wilayah Kalimantan Selatan Sayuti, menyampaikan bahwa besar harapannya dalam pelatihan itu Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakataan dapat meningkatkan kemampuannya.

Sehingga pelaksanaan tugas Mereka semakin berkualitas, dan tentunya dapat menghasilkan produk tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kualitas.

“Tentunya acara ini terselenggara berkat dukungan dari Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin yang mana Ia sangat memperhatikan tentang peningkatan kualitas terhadap Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakataan itu sendiri” ucapnya.

Pelatihan itu diikuti oleh seluruh Anggota IPKEMINDO Wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakataan yang berada di Bapas Kelas II Amuntai dan Bapas Kelas II Batulicin menggunakan aplikasi Zoom.

Sementara itu acara pelatihan dibagi dalam tiga sesi, yakni sesi pertama tentang Urgensi hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Ujung Tombak Proses Hukum Nasional oleh Abdul Karim,Bc IP, S Sos, M Si (Pembina IPKEMINDO Kalimantan Selatan).

Baca juga: Serius Tekuni Menulis, Mahasiswi Uniska Kalsel Ini Akan Terbitkan Novel

Lalu sesi kedua Metodologi Penulisan Karya Ilmiah Oleh Bapak Barkatullah Amin, MA (Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Founder Banjarbilitas Kalimantan Selatan, Peneliti pada jurnal Khasanah Uin Antasari Banjarmasin).

Kemudian sesi ketiga Klinik Penulisan Karya Ilmiah oleh Mohammad Iqbal Sauqi M.Pd (Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Pengelola Jurnal Study Islam dan Humaniora UIN Antasari, Penulis Perspective On Students Wearing A Burqa At Universies In Indonesia : Resuls Form A Sirvey At Tree Universies 2019). (banjarmasinpost.co.id/muhammad rahmadi)