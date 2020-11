Prediksi & Jadwal Tinju Dunia Mike Tyson vs Roy Jones Jr via Live Streaming BT Sports

Prediksi dan Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia antara Mike Tyson vs Roy Jones Jr resmi digelar dan tayang via Live Streaming BT Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia antara Mike Tyson vs Roy Jones Jr resmi digelar dan tayang via Live Streaming BT Sports, bersamaan duel Daniel Dubois vs Joe Joyce 28 November 2020.

Pertarungan legenda tinju dunia kelas berat, Mike Tyson vs Roy Jones Jr akan tampil secara langsung di Inggris melalui Live Streaming BT Sport Box Office dan digelar setelah petinju Inggris, Daniel Dubois vs Joe Joyce.

Penggemar Siaran Langsung Tinju Dunia di Inggris akan dapat melihat Mike Tyson yang ditunggu-tunggu kembali ke ring tinju, dengan pertarungannya melawan Roy Jones Jr yang akan disiarkan langsung via Live Streaming BT Sport Box Office.

Pertarungan ekshibisi antara Mike Tyson vs Roy Jones Jr akan berlangsung di Los Angeles pada 28 November, menyusul duel petinju Inggris yang sangat dinanti antara Daniel Dubois vs Joe Joyce.

Mantan juara kelas bulu, Jeff Mayweather, menilai pertarungan Mike Tyson vs Roy Jones Jr akan berlangsung sengit.

Pertarungan Mike Tyson vs Roy Jones Jr akan berlangsung di Staples Center, California, Amerika Serikat, pada 28 November.

Duel Mike Tyson vs Roy Jones Jr. akan bertajuk ekshibisi.

Akan tetapi, Jeff Mayweather merasa duel tersebut akan berlangsung sengit layaknya duel tinju profesional.

Legenda tinju kelas berat, Mike Tyson (Instagram @miketyson)

"Ya, itu akan menjadi pertarungan sungguhan. Ini tidak akan menjadi laga ekshibisi," ucap Mayweather, dikutip BolaSport.com dari Essentially Sports.

"Pertarungan sendiri sudah nyata."