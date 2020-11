Ade Londok Disebut Bukan Pelawak, Reaksi Pandji Pragiwaksono : Ini Orang Aneh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pandji Pragiwaksono punya penilaian mengenai yang hal menimpa pelawak Ade Londok.

Ya, sikap Ade Londok di layar kaca akhir-akhir ini sering menuai kecaman keras dari para netizen.

Paling heboh, saat pelawak yang terkenal karena slogan "Odading Mang Ole" itu dianggap bercanda terlalu berlebihan terhadap pelawak senior, Malih Tong Tong.

Nah, menurut Pandji, Ade Londok hanya menjadi dirinya sendiri dan orang terlalu memberi beban lebih kepadanya.

Pandji menegaskan, Ade Londok juga tak bisa disebut sebagai pelawak.

“Waktu pertama kali gue lihat dia, harusnya gue pikir biarin aja, just let him be. "

"Dia menjadi dirinya sendiri. Ini orang aneh, kita kasih panggung, dia enggak siap. Dia bukan pelawak kok,” ungkap Pandji dikutip Kompas.com lewat kanal YouTube-nya, Rabu (11/11/2020).

Pemeran dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 ini menambahkan, tidak seharusnya orang berlebihan mengecamnya.

“Kang Ade Londok cuma orang sederhana dari banyak aspek kehidupan. "

"Dia biasa aja, melakukan apapun yang dia mau. Dan orang televisi memberi tanggung jawab terlalu besar padanya,” lanjut Pandji.