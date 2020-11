LIVE ESPN - Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini, Terence Crawford vs Kell Brook Setelahnya Manny Pacquiao

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, ada Terence Crawford vs Kell Brook, Live Streaming TVOne? Setelahnya incar Manny Pacquiao

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Live Streaming ESPN pekan ini, ada Terence Crawford vs Kell Brook. Saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Siaran Langsung TVOne. Setelahnya incar Manny Pacquiao.

Siaran Langsung Tinju Dunia antara Terence Crawford dan Kell Brookpertarungan perebutan gelar juara welter WBA, Sabtu (14/11/2020) atau Minggu (15/11/2020) pagi WIB via Live Streaming TV Online. Apakah ini Live Streaming TVOne?

Kalaupun tak tayang via Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming ESPN, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas welter WBA antara erence Crawford vs Kell BrooK ini disiarkan via Live Streaming TV Online pukul 06.00 waktu setempat di Indonesia tayang Minggu 15 November 2020 WIB. Manny Pacquiao diincar.

Link Live Streaming Crawford vs Brook apakah bisa diakses via Live Streaming TVOne, belum diketahui pasti. menayangkan laga ini atau tidak.

Juara tinju kelas welter WBA, Manny Pacquiao, dikabarkan telah masuk dalam daftar kandidat lawan Terence Crawford.

Terence Crawford melalui promotornya yakni Bob Arum telah menjadikan Manny Pacquiao dan Errol Spence Jr sebagai opsi untuk pertandingan di masa mendatang.

Manny Pacquiao dan Errol Spence Jr. bakal menjadi lawan Terence Crawford setelah duel kontra Kell Brook pada 14 November nanti.

Petinju dengan rekor 36 pertandingan selalu menang itu akan melawan Brook untuk mempertahankan sabuk juara tinju kelas welter versi WBO.

Petinju Filipina, Manny Pacquiao (kanan) berusaha mendaratkan pukulan ke lawannya, Jessie Vargas (getty/bbc)

Meski akan bertanding dalam duel perebutan gelar juara, Bob Arum percaya petinju berjuluk Bud itu bisa menuntaskan perlawanan Brook dengan mudah.

Tak ayal, rasa percaya diri Bob Arum itu menuntunnya untuk memilihkan lawan yang jauh lebih buas bagi Crawford.