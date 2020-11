Inggris vs Irlandia - Prediksi, Head to head dan Live Streaming MolaTV Jelang UEFA Nations League

Link Live Streaming Mola TV Inggris vs Irlandia di Laga Uji Coba Internasional pada Jumat (13/11/2020) mulai pukul 03.00 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Mola TV Inggris vs Irlandia di Laga Uji Coba Internasional pada Jumat (13/11/2020) mulai pukul 03.00 Wib.

Link Live Streaming Inggris vs Irlandia di laga uji coba dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via aplikasi android Mola.TV.

Jelang laga Inggris vs Irlandia, pelatih Inggris, Gareth Southgate perlu mematangkan komposisi pemain setelah beberapa pilar sempat absen.

Laga persahabatan melawan Republik Irlandia di Wembley Stadium ini menjadi pemanasan sebelum melakoni partai sulit melawan Belgia di UEFA Nations League.

Bulan lalu, Inggris diganggu masalah cedera pemain. Harry Kane dan Kieran Trippier bergantian dalam tiga laga terakhir, sedangkan Raheem Sterling dan juga Ben Chilwell sama sekali tidak bisa tampil.

Di samping itu, mereka juga butuh suntikan semangat setelah mengalami kekalahan pertama pada 2020 saat dipermalukan Denmark di Wembley bulan lalu.

