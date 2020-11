Ternyata Buta Warna, Okky Alparessi Raih New L-Men of The Year 2020, Menginspirasi Gaya Hidup Sehat

Okky Alparessi saat di grand final New L-Men of The Year 2020.

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Setelah menjalani serangkaian kegiatan sejak Februari 2020, mulai dari audisi, pre-camp, karantina, hingga malam Grand Final, Okky Alparessi, Grand Finalist asal Sumatera Utara berhasil terpilih sebagai pemenang The New L-Men of The Year 2020.

Dosen di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta sekaligus penerima sertifikasi High Distinction di Edith Cowan University Australia ini siap menginspirasi gaya hidup sehat bersama L-Men selama setahun kedepan.

Selain Okky, Richard Permadi asal DKI Jakarta berhasil terpilih sebagai 1st Runner Up, disusul oleh Muhammad Fadhil Achyari asal Aceh sebagai 2nd Runner Up.

Para pemenang diumumkan di malam Grand Final yang diadakan pada Sabtu, (31/10/2020) di Theater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Baca juga: Siap-siap, L-Men 3x3 Competition Indonesia Tour 2016 Hadir di Banjarmasin

Baca juga: Andre dan Erfan Lolos ke Semifinal L-Men Of The Year 2014

Bersama para Grand Finalist lainnya, mereka terpilih dari ribuan pendaftar The New L-Men of The Year 2020 berkat konsistensi mereka dalam menjalankan hidup sehat, kemampuan komunikasi mereka yang unggul, serta kemampuan mereka berkolaborasi dan menjadi inspirator gaya hidup sehat.

Percaya bahwa selalu ada kesempatan dalam keterbatasan, Okky yang memiliki buta warna parsial menceritakan pengalamannya mengikuti audisi The New L-Men of The Year 2020,

"Ketika mau seleksi, awalnya saya agak ragu untuk menyampaikan inspirational speech tentang keterbatasan saya, yaitu buta warna. Saya khawatir hal tersebut mengakibatkan pengurangan nilai, bahkan membuat saya gagal untuk maju ke tahap selanjutnya. Saya bersyukur L-Men tidak melihat hal ini sebagai kekurangan, malah hal tersebut bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang buta warna atau memiliki keterbatasan lainnya," Jelas Okky melalui Media Briefing via zoom, Kamis (12/11/2020).

Untuk membangun kesadaran masyarakat untuk merangkul teman-teman buta warna, saya mendirikan @warnalain.id, sebuah gerakan untuk mengedukasi masyarakat bahwa para penyandang buta warna pun dapat berkarya, berprestasi serta berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang lainnya.

Ia ingin mengajak anak muda Indonesia yang punya keterbatasan untuk tidak membiarkan keterbatasan itu menghalangi diri mengejar impian dan menciptakan dampak positif bagi orang lain.