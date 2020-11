VIDEO Krimsus Polda Kalsel Sita 4.717 Tabung LPG 3 Kg, Begini Modus Pelaku Jual Gas Bersubsidi

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jajaran Subdit Indagsi Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan terus melakukan penindakan terhadap pelaku pangkalan yang menjual gas LPG 3 Kilogram atau Melon tak sesuai Harga Eceran Tertingi (HET).

Bahkan dari penindakan petugas terhadap LPG 3 Kg bersubsidi dari Januari - Nopember 2020, petugas telah menyita ribuan tabung gas 3 KG baik berisi atau kosong.

Kapolda Irjen Pol Nico Afinta didampingi Dirreskrimsus Polda Kombes Pol Masrur dan Wadir Reskrimsus AKBP Budi Hermanto, Kamis (12/11/2020) siang mengungkapkan dari penindakan LPG 3 Kg bersubsidi dari Januari - Nopemner 2020 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 15 kasus.

"Adapun jumlah tersangka sebanyak 15 orang dengan barang bukti jumlah LPG 3 kg isi sebanyak 1.419 tabung dan jumlah LPG 3 kg kosong sebanyak 3.298 tabung dan uang penjualan Rp 9.650.000 ," papar Nico.

Kemudian sarana berupa mobil pick up 4 unit , sepeda motor 1 unit, gerobak kayu 1 unit , Spanduk HET 12 lembar, buku penyaluran 53 bundel.

Ada pun modus operandi pelaku yakni pemilik pangkalan menjual LPG 3 kg sekitar 50 persen sampai 80 persen dari kuota pangkalan ke pengecer dengan harga di atas HET (harga eceran tertinggi) antara harga Rp18 ribu per tabung sampai Rp30 ribu per tabung guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari HET per tabung Rp 17.500 sesuai Pergub Kalsel No 44/047/KUM/2015.

