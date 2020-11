Alternatif Hiburan di Masa Pandemi, Hotel di Banjarmasin ini Tambah Fasilitas Sky Bar

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak Maret 2020 lalu awal mula menyebarnya Covid-19, membuat industri pariwisata termasuk di dalamnya bisnis perhotelan terpuruk.

Memasuki new normal sejak Juni lalu, sejumlah hotel di Banjarmasin mulai berbenah dan beradaptasi sesuai kebutuhan dan menjunjung penerapan protokol kesehatan bagi tamu pengunjung.

Di antaranya Sienna Inn Hotel Banjarmasin, yang terus menambah fasilitas hiburan demi memikat tamu pengunjung di masa pandemi.

"Semua orang cukup lelah dengan adanya pandemi covid-19, karena itu kami berupaya memberikan fasilitas hiburan yang cocok sebagai pilihan bersantai bersama teman-teman, rekan kerja, maupun keluarga berupa Sienna Sky Bar dan Grill n Dip," jelas PM Manajement Sienna Sky Bar, Aristo kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (13/11/2020).

Ditambahkannya, Sky Bar yang terletak di lantai 3 ini mengusung konsep modern style yakni cozy and friendly.

Ia mengklaim tempat hiburan ini berbeda dari lainnya yang kerap gunakan musik hingar bengar dan full DJ.

Di Sienna Sky Bar memiliki pilihan musik yang bisa dinikmati semua pengunjung.

Setiap hari bakal ada live music tema berbeda yang disuguhkan.

Senin ada tema I Love Monday menyajikan genre musik pop, akustik, dan rock, Selasa dan Rabu tema Woman Time, menyajikan musik pop, R&B and, soul, Jumat tema Boys and the Genk menyajikan lagu-lagu lama tahun 1980-1990an, Sabtu tema Saturday Night Hits menyajikan semua genre musik, dan Minggu tema Relax on Sunday menyajikan lagu-lagu pop akustik.

Selain itu, tersedia sajian makanan ringan dan ragam minuman seperti kopi, beer, dan mocktails.