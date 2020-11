Perlakuan Ussy Sulistiawaty yang Bikin Andhika Pratama Mewek, Kejutan di Hari Ulang Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa haru tidak bisa ditutupi presenter Andhika Pratama yang mendapat kejutan dari sang istri, Ussy Sulistiawaty.

Sahabat Gading Marten itu pun sampai berderai air mata saat membaca kartu ucapan ulang tahun dari istrinya, Ussy Sulistiawaty.

Sekadar diketahui, pada 11 November lalu, Andhika Pratama baru saja merayakan ulang tahun ke-34.

Sang istri dan empat anaknya memberikan kejutan berupa kado dan kartu ucapan.

Rasa haru yang sudah dipendam akhirnya mencapai puncak saat Andhika Pratama membaca kartu ucapan dari Ussy.

Ussy Sulistiawaty sampai-sampai harus membacakan sendiri isi suratnya karena Andhika sudah tak mampu lagi menahan air matanya.

"Aku hanya bisa terus bangga bahwa aku dikasih kesempatan untuk menemani laki-laki hebat sepertimu," kata Ussy.

Pada bagian akhir surat, Ussy berharap agar Andhika bisa tetap menjadi dirinya sendiri.

"Tetaplah menjadi Andhika yang aku kenal 13 tahun lalu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu karena aku mencintai apa adanya kamu. Happy birthday suami terhebat, papa terhebat, we love you so much, Pupuw," ucap Ussy.

Putri keempat mereka, Sheva Elmira Lorrenia, bahkan mengambil tisu dan memberikannya kepada Andhika untuk mengusap air matanya.