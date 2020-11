HASIL Brasil vs Venezuela Babak 1 : Richarlison, Roberto Firmino dan Jesus tak Cetak Gol

Pemain timnas Brasil dalam Laga Copa America 2019.Hasil Brasil vs Venezuela pada matchday 3 babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar zona Amerika Selatan atau CONMEBOL.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berlangsung Brasil vs Venezuela pada matchday 3 babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar zona Amerika Selatan atau CONMEBOL, di Estadio do Morumbi, Brazil, Sabtu 14 November 2020 kick off pukul 07.30 WIB.

Hasil Brasil vs Venezuela di babak 1 masih imbang, 0-0.

Trio richarlison, Roberto Firmino dan Gabriel Jesus tak Cetak Gol di babak 1. Padahal tercatat setidaknya ada dua peluang emas.

Dua kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit, masing-masing satu untuk pemarin Brasil dan Venezuela.

Pertandingan cukup keras, Brasil tercatat lima kali melakukan pelanggaran.

Pada laga tersebut, Brasil sebagai tuan rumah cukup mendominasi, hingga mendekati berakhirnya babak pertama Tim Samba sudah sebanyak enam kali melakukan tembakan ke gawang Venezuela.

Brazil Vs Venezuela disiarkan live streaming Mola TV, Anda juga bisa menikmati live action (link di bagian akhir artikel).

Pada pertandingan ini pemain kunci terpaksa menepi akibat cedera termasuk kapten Neymar, kemudian Coutinho dan Fabinho.

Sementara Eder Militao dinyatakan positif terpapar virus corona.

Saat dipanggil, Neymar berada dalam kondisi cedera, namun tim medis Tim Samba yakin striker 28 tahun itu bisa pulih saat partai melawan Venezuela digelar.