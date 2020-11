Portugal vs Prancis - Prediksi Skor, H2H dan Live Streaming Mola TV UEFA Nations League

Pertandingan Portugal vs Prancis di pekan kelima UEFA Nations League akan tersaji di Stadion Da Luz, Minggu (15/11/2020) dini hari - Kylian Mbappe dan Cristiano Ronaldo dalam laga Prancis vs Portugal di UEFA Nations League 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut head to head (H2H) dan Prediksi Skor Portugal vs Perancis di Laga UEFA Nations League pada Minggu (15/11/2020).

Link Live Streaming Portugal vs Prancis di UEFA Nations League dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via aplikasi android Mola.TV mulai pukul 02.45 Wib.

Kedua tim saat ini berada di posisi teratas grup karena sama-sama sudah mengemas 10 poin di dua laga tersisa.



Portugal vs Prancis merupakan partai kelima League A Grup 3 yang dianggap sebagai penentu perebutan tiket ke semifinal UEFA Nations League 2020/21.

Baik Portugal maupun Prancis diyakini memiliki peluang 50 persen untuk bisa memenangi pertandingan. Terlebih setelah pertemuan pertama kedua kesebelasan hanya berakhir imbang tanpa gol.

Cristiano Ronaldo dan Diogo Jota tentu diharapkan bisa memproduksi gol ke gawang Prancis. Sebaliknya, Les Blues akan bergantung dari ketajaman Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe.

Link Live Streaming MolaTV

Cara Live Streaming Portugal vs Prancis di Laga Ujicoba dapat diakses di Mola TV melalui tautan ini :

KLIK

Prediksi Portugal vs Prancis :

Head to head Portugal vs Prancis (5 Pertemuan Terakhir) :