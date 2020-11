Belgia vs Inggris Jadi Laga ke-50 Harry Kane untuk The Three Lions, Yakin Rekor Rooney Terkejar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Belgia kontra Inggris dalam match day 5 UEFA Nations League malam ini Senin (16/11/2020) dinihari WIB akan menyorot nama Harry Kane.

Digelar di Stadion Den Dreff, Leuven Harry Kane akan mencapai laga ke-50 bersama The Three Lions, julukan timnas Inggris kala melawan Belgia.

Melansir dari Sky Sports, Harry Kane telah mencatatkan 49 caps bersama Timnas Inggris.

Dalam 49 pertandingan, Kane berhasil membukukan 32 gol.

Torehan 32 gol Kane menempatkannya di urutan keenam dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Inggris.

Penyerang Tottenham Hotspur itu terpaut 21 gol dari Wayne Rooney selaku pemegang pencetak gol terbanyak timnas Inggris.

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, yakin bahwa Kane dapat melampaui rekor gol milik Rooney.

"Dia (Harry Kane) masih punya waktu untuk mengejar rekor Wayne Rooney.

Jika berhasil, itu akan menjadi prestasi luar biasa," kata Gareth Southgate dalam konferensi pers, dikutip dari Sky Sports.

Aksi pemain tim nasional Inggris, Wayne Rooney, saat mengeksekusi tendangan bebas dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2018 menghadapi Malta di Stadion Wembley, London, Inggris, pada 10 Oktober 2016. (IAN KINGTON / AFP)

"Laga melawan Belgia akan menjadi momen spesial baginya," ucap Southgate soal Kane akan mencapai laga ke-50 bersama Inggris.

"His strike rate for us is phenomenal and he’s got time on his side to chase Wayne’s record."

Adapun saat ini Belgia menempati puncak klasemen Grup A2 dengan koleksi sembilan poin.

Sementara itu, Inggris berada di peringkat ketiga dengan koleksi tujuh poin.

Live Streaming Belgia vs Inggris di UEFA Nations League bisa ditonton lewat tayangan TV Online Mola TV.

