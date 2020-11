Belgia vs Inggris - Prediksi, H2H dan Live Streaming Mola TV UEFA Nations League

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Head to Head (h2h) dan prediksi Belgia vs Inggris di Laga UEFA Nations League pada Senin (16/11/2020).

Link Live Streaming Belgia vs Inggris di UEFA Nations League dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via aplikasi android Mola.TV mulai pukul 02.35 Wib.

Kemenangan jadi harga mati buat Inggris jika ingin lolos ke semifinal UEFA Nations League 2020/21 saat meladeni Belgia di King Power at Den Dreef Stadion.

Meski sudah mengemas tujuh poin, Harry Kane dkk hanya menempati pos ketiga klasemen sementara League A Grup 2.

Sementara itu, aroma balas dendam tentu tengah menyelimuti Romelu Lukaku dkk. Terutama setelah kekalahan 1-2 yang dialami Belgia pada pertemuan pertama kontra Inggris di bulan Oktober.

Prediksi Belgia vs Inggris :

Head to head Belgia vs Inggris (5 Pertemuan Terakhir) :