Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports, Napoli vs AC Milan, Inter Milan dan Juventus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Pekan 8 akan ada duel Napoli vs AC Milan. Sementara Cristiano Ronaldo terus mendekati Zlatan Ibrahimovic di daftar Top Skor Liga Italia dan di Klasemen Liga Italia Juventus terus mengejar.

Cristiano Ronaldo (35) dan Zlatan Ibrahimovic (39), masih menunjukkan ketajaman dan masuk di daftar Top Skor Liga Italia dan memberikan hasil signifikan untuk Juventus hingga posisi 4 dan AC Milan di puncak Klasemen Liga Italia.

Pada lanjutan Jadwal Liga Italia pekan 8 yang akan tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports, ada AC Milan vs Napoli dan Inter Milan vs Torino, Juventus vs Cagliari.

AC Milan masih nyaman duduk di pucuk Klasemen Liga Italia meski di laga terakhir mereka hanya bisa bermain imbang melawan Hellas Verona.

AC Milan akan menghadapi Napoli di Stadion San Paolo untuk mempertahankan puncak klasemen di pekan 8 nantinya.

Jadwal Liga Italia pekan 8 yang akan disiarkan langsung RCTI dan Bein Sports 2 ada di bagian berita ini.

AC Milan masih duduk sebagai pemuncak klasemen dengan perolehan 17 poin.

Sementara calon lawannya di pekan 8 Napoli kini bercokol di posisi 3 dengan raihan 14 poin.

Sementara tim semenjana Sassuolo kini merangsek duduk di posisi 2 dengan hanya berselisih 2 poin dari Milan.

Di pekan 8 nanti, Sassuolo akan melawan Hellas Verona yang menahan imbang Milan di pekan 7.