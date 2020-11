Prediksi & Live Streaming Belgia vs Inggris di UEFA Nations League Malam Ini, Kane Cs Siap Tempur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal UEFA Nations League malam ini akan mempertemukan Timnas Belgia vs Inggris yang akan berlangsung Senin (16/11/2020) dini hari WIB.

Live Streaming Belgia vs Inggris di UEFA Nations League bisa diakses lewat link TV Online Mola TV yang kami sediakan di berita ini.

Pertandingan Belgia kontra Timnas Inggris di King Power Stadium At Den Dreef berlangsung mulai pukul 02.45 WIB

Menghadapi Setan Merah Belgia dalam pekan ke-5 UEFA Nations League, pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengaku bahwa Harry Kane dkk tsudah siap tempur.

The Three Lions bertekad meraih hasil maksimal untuk menggusur posisi The Red Devils di puncak klasemen grup.

Baca juga: Jelang Italia vs Polandia UEFA Nations League, Ini Daftar 20 Partai Tanpa Kalah Gli Azzurri

Inggris kini masih menduduki urutan ketiga klasemen dengan meraup 7 poin dari dari empat laga atau terpaut 2 angka dari Belgia.

Pada pertemuan pertama bulan lalu, Inggris sukses mengalahkan Belgia 2-1 di Stadion Wembley berkat gol penentu dari Mason Mount.

Namun, bertandang ke markas Belgia, Inggris justru memiliki bekal yang kurang bagus pada laga terakhir mereka di pentas UEFA Nations League.

Harry Kane dkk takluk 0-1 dari Denmark di kandang sendiri berkat gol penalti Christian Eriksen.

Di satu sisi, Belgia sukses meraih kemenangan 2-1 atas Islandia lewat brace Romelu Lukaku.