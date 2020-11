PSG & Inter Milan Terancam di Klasemen Liga Champions Jelang Match Day 4, Juventus & Liverpool Aman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Klasemen Liga Champions Matchday 4 tersaji pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Ada PSG vs RB Leipzig, Juventus vs Ferencvaros dan Manchester United vs Istanbul Basaksehir main via Live Streaming SCTV?

Siaran Langsung SCTV biasanya menayangkan Liga Champion, termasuk Inter Milan vs Real Madrid, Liverpool vs Atalanta, Olympiakos vs Manchester City di Kamis (26/11/2020). Cek Jadwal Liga Champions di artikel ini.

Dari hasil Jadwal Liga Champions Matchday 4 nantinya sudah bisa diketahui tim-tim mana saja yang bisa lolos ke babak 16 besar sesuai Klasemen Liga Champions yang ada. Duel PSG vs RB Leipzig, Juventus vs Ferencvaros dan Manchester United vs Istanbul Basaksehir belum dipastikan tayang via Live Streaming SCTV?

Walau belum ada kepastian laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV, match day 4 Liga Champions akan menjadi pertaruhan bagi sejumlah tim untuk bertahan atau gugur di fase grup. Penentuan Man United dan PSG.

Jadwal Liga Champions match day 4 baru berlangsung pada Rabu, 25 November 2020, karena saat ini agenda sepakbola masih memasuki jeda internasional.

Liga Champions match day 4 akan kembali tayang lewat saluran TV SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Di match day 4, Inter Milan, Paris Saint-Germain (PSG) adalah diantara tim besar yang nyawanya terancam di fase grup, mengingat posisi buruk mereka di Klasemen Liga Champions.

Diada grup B, dimana Inter Milan yang kalah 3-2 dari Real Madrid di Stadion Alfredo di Stefano, akan bergantian menjadi tuan rumah.

Kesempatan untuk membalas dendam sekaligus menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya.

Dengan hanya mengoleksi dua poin dan jadi juru kunci, maka kemenangan wajib diraih Inter Milan jika tak ingin tersingkir dari Liga Champions.