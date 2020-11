BTS Borong Penghargaan di Peoples Choice Awards 2020, Album Baru akan Dirilis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prestasi membanggakan diukir Boy group asal Korea Selatan, BTS.

Ya, Di acara Peoples Choice Awards 2020 yang berlangsung di Barker Hangar, California, Amerika, Minggu (15/11/2020), BTS berhasil sapu bersih penghargaan.

Bahkan BTS membawa pulang empat penghargaan, yakni The Group of 2020, The Song of 2020 (Dynamite), The Album of 2020 (Map of the Soul: 7), dan The Music Video of 2020 (Dynamite).

BTS kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak acara dan penggemar atas empat penghargaan yang diterima tersebut.

"Terima kasih People's Choice Awards dan penggemar kami karena telah memberi kami gelar sebagai grup terbaik," kata BTS, dilansir Soompi, Senin (16/11/2020).

Meski di tengah pandemi Covid-19, BTS tetap melakukan yang terbaik untuk menghasilkan karya terbaik mereka.

"Kami tahu ini tahun yang berat bagi semua, termasuk juga untuk kami. Tapi kami tidak tinggal diam dan fokus pada apa yang bisa kami lakukan, yaitu bermusik," kata BTS.

BTS berterima kasih kepada penggemar yang setia mendengarkan lagu-lagu mereka, apalagi di masa sulit seperti saat ini.

"Kamu ingin berterima kasih karena telah mendengarkan lagu kami tahun ini. Kami berharap lagu kami dapat membantu kalian terus maju dan semangat hidup, terima kasih," pungkas BTS.

Sementara itu, BTS saat ini sedang mempersiapkan album baru BE yang akan dirilis pada 20 November 2020.

Suga BTS juga dikabarkan akan absen dari aktivitas grup setelah menjalani operasi bahu kirinya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS Sapu Bersih Penghargaan di People's Choice Awards 2020", Klik untuk baca.