Perlakuan Anak Imel PC ke Putri Zaskia Gotik & Sirajuddin Mahmud Disorot, Beri Hadiah dan Surat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putri kecil Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud mendapatkan kado dari saudara istimewanya yaitu Aqila Ramadhani.

Arsila Bungalia Sirkiani yang baru lahir 7 November 2020 lalu diberi kado dari kakak sambungnya yang merupakan anak dari Sirajuddin Mahmud dengan Imel Putri Cahyati.

Kado istimewa tersebut dipamerkan Sirajuddin Mahmud dalam instastory instagram pribadinya, Senin (16/11/2020).

Berdasarkan isi surat yang Aqila selipkan dalam kado tersebut, dijelaskan bila kado yang dia berikan untuk sang adik adalah murni pilihannya sendiri.

Tak diperlihatkan isi kadonya oleh Sirajuddin Mahmud namun tampak barang yang Aqila belikan untuk adiknya adalah dibeli di salah satu toko perlengkapan bayi Mothercare.

"Hi Arsila, welcome to the world (emoji hati).

Ini kakak Qila.

Ini semua kakak yang pilih semoga Arsila suka ya!!.

I love you.

Sampai ketemu.

Love kakak

From: Kakak Qila

For : Dede Arsila (emoji hati)

LOVE YOU !!!!, " tulis Aqila Ramadhani seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Senin (16/11/2020).

Rasa senang Sirajuddin Mahmud pun tak bisa dibendung. Dia mengucapkan terima kasih kepada buah hati pertamanya.