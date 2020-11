Yuri Eks JKT48 Dipertahankan, Juri MasterChef Indonesia Ungkap Alasan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia musim ketujuh curi perhatian. Chef Juna, Chef Arnold Poernomo dan Chef Renatta beri penjelasan ini.

Ya, salah satu yang paling disorot oleh publik adalah bertahannya peserta bernama Yuri, mantan member JKT48.

Nah, Menanggapi perihal tersebut, Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta akhirnya buka suara.

"Fenomena season ketujuh ini Yuri, kenapa kita pertahankan Yuri?" ucap Chef Arnold.

Beberapa netizen mengharapkan agar mantan Yuri segera didepak dari MasterChef Indonesia musim ini.

Pada kenyataannya, Chef Juna menjelaskan bahwa Yuri berhasil keluar dari pressure test dengan hasil lebih baik dibandingkan peserta lainnya.

"You really think kita set up challenge buat seseorang gagal? Ya enggak juga dong. It's a fair game," kata Chef Juna seperti dikutip Kompas.com dari video YouTube Arnold Poernomo, Selasa (17/11/2020).

"Jadi kalau memang di pressure test ada yang lebih buruk dari Yuri, kamu pikir kita di belakang juga enggak gigit jari?" lanjut Chef Juna.

Chef Renatta Moeloek juga mendukung pernyataan dari Chef Juna.

Baca juga: Chef Juna Bicara soal Penjurian MasterChef Indonesia Dalam setiap babak pressure test, tiap juri justru selalu menemukan kesalahan dari peserta yang seharusnya bisa bertahan.