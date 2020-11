Anak Sheila Marcia Dipanggil Jerome, Pasca Melahirkan dari Pernikahan Bersama Dimas Akira

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa bahagia masih dirasakan Sheila Marcia, telah melahirkan anak pertamanya dari pernikahannya dengan Dimas Akira.

Ya, Di akun media sosial Instagramnya, Sheila Marcia dan Dimas Akira membagikan momen kelahiran anak mereka, Minggu (15/11/2020) pukul 08.43 WITA.

Dimas Akira lebih banyak membagikan foto persalinan Sheila Marcia di akun media sosialnya.

Nah, Sheila Marcia dan Dimas Akira memanggil anak laki-laki mereka dengan nama Jerome.

"Terima Kasih Suamiku @dmustakira, my Hero. Thank you for keeping me n our son safe selama 9 bulan mengandung dan sampai melahirkan," tulis Sheila Marcia.

"Tidak sedetikpun kamu membiarkan aku melewati ini semua sendiri. You are always there for me. Dari awal cerita kita dimulai sampai baby JZ lahir ke Dunia. Dan doaku selalu sampai selamanya," tulisnya.

Dimas Akira menuliskan, Jerome bernama panjang Elijah Jerome Zev Emmanuel.

Saat dilahirkan pada Minggu kemarin, Jerome memiliki berat 3,6 kg dan panjang tubuh 51 cm.

Sesaat setelah menikah dengan Dimas Akira pada 20 Februari 2020, Sheila Marcia langsung membagikan kabar kehamilannya.

Sheila Marcia melahirkan anak keempatnya atau anak pertama dari pernikahannya bersama Dimas Akira di Bali.

"Selama hamil Sheila Marcia paling hanya merasa pegal-pegal badannya. Apalagi saat kehamilannya semakin besar," kata Dimas Akira di pertengahan Oktober 2020.

Dimas Akira dan Sheila Marcia sudah menyiapkan nama berinisial JZ untuk anak pertama mereka hingga berbagai persiapan lainnya yang telah dilakukan.

Sheila Marcia dikaruniai anak pertama bernama Leticia Charlotte Agraciana Joseph.

Saat menikah bersama Kiki Mirano selama 6 tahun, Sheila Marcia dikaruniai dua anak, Nathaniel Jedd Melchior Mirano dan Precious Brianna Yael Mirano.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sheila Marcia Melahirkan Anak Pertama dari Pernikahan Bersama Dimas Akira, Panggilan Anaknya Jerome.