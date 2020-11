Baim Wong Dikalahkan Ariel NOAH, Ayah Alleia Raih Penghargaan Indonesia Esports Awards 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Vokalis Band Noah, Ariel NOAH berhasil meraih penghargaan Indonesia Esports Awards 2020 di kategori celebrity gamers terfavorit pada Rabu (18/11/2020). Baim Wong, Suami Paula Verhoeven ini kalah.

Indonesia ESports Awards 2020 disiarkan langsung di GTV dan dapat ditonton via Live Streaming RCTI+.

Ariel Noah yang mengenakan kaos game PUBG Mobile tampak sangat senang maju menerima penghargaan tersebut.

Ia menyatakan dunia esports merupakan hal yang tidak pernah ada di saat dirinya masih muda

Baca juga: Kehamilan Paula Verhoeven Akhirnya Dijawab, Kiano Anak Baim Wong Malah Susah Makan

Baca juga: Lesti Kejora Curhat Soal Pelecehan di Masa Lalu, Rizky Billar Malah Bereaksi Minta Ini

Baca juga: Aksi Pelukan Betrand Peto dan Sarwendah Picu Reaksi Thania, Ruben Onsu : Gawat

"Semoga bisa menambah antusias semua orang untuk melihat dunia esports," ujar Ariel Noah saat menerima penghargaan Esports Awards 2020.

Ariel Noah pun langsung mengunggah kemenangannya tersebut di akun instagramnya, ia pun turut berterima kasih atas semua yang telah memberikan vote untuknya.

"Turun nya di sanhok, chicken dinnernya disini, thank you for the vote semuanya. sukses e-sport indonesia," tulis Ariel Noah di akun instagramnya.

Ariel Noah berhasil mengalahkan lima pesaingnya yaitu Baim Wong, Pevita Pearce, Brisia Jodie, Eva Celia, Coki dan Tretan Muslim.

Ajang Indonesian Esports Awards 2020 merupakan acara apresiasi kepada para insan esports Indonesia pertama di Indonesia.

Ajang tersebut diisi dengan perebutan gelar dalam 11 kategori bergengsi, salah satunya celebrity gamers terfavorit yang didapatkan oleh Ariel Noah.