Pedagang di Pasar Antasari Banjarmasin Sebut Harga Emas 999 Stabil, Warga Banyak Jual

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada kelebihan uang, Winda langsung membelikan perhiasan berupa gelang emas ke toko emas di Pasar Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Saya tadi membeli emas poles 420 seberat empat gram yang harganya Rp 1.600.000. Beli emas ini untuk investasi buat jaga-jaga bila ada keperluan tak terduga," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (18/11/2020).

Ditambahkan Winda, dirinya memilih investasi emas mengingat lebih mudah dijual sewaktu-waktu dan harganya cenderung naik tiap tahun.

Terpisah, owner Toko Emas Almubrak Pasar Antasari Banjarmasin, M Qurthubi, mengatakan, harga emas sampai saat masih stabil. T idak ada penurunan.

Baca juga: Musim Penghujan, Penghasilan Penjual Makanan Kucing di Banjarmasin Menurun

Baca juga: Tangkap Warga Belitung Selatan Banjarmasin, Petugas Temukan 1,2 Kg Sabu dan Puluhan Butir Ineks

Baca juga: 253 PTPS Banjarmasin Barat Dilantik, Begini Harapan Panwascam

"Selama satu bulan terakhir harga emas perhiasan 999 karat harganya masih bertahan Rp 870.000 per gramnya. Emas 700 harganya Rp 670.000 per gramnya dan emas poles 420 harganya Rp 400.000 per gramnya," katanya.

Namun, lanjut dia, kalau emas putih kadar 420 harganya Rp 450.000 per gramnya. Walau pun harga emas stabil, jelas Qurthubi, saat ini masih banyak berjual di masa Covid-19.

"Persentasenya yang menjual 60 persen dan membeli sekitar 40 persen di tempat kami," ujarnya.

Menurutnya, ini disebabkan ekonomi di masyarakat yang belum stabil dan banyak karyawan di PHK menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat menjual.

(Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)