Pengumuman Lelang ke-II Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Martapura

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martapura melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan terhadap objek tanggungan debitur dalam kondisi apa adanya sbb:

1. Debitur : PT. TELADAN MAKMUR JAYA

1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atas nya terdiri dari 3 (Tiga) yaitu SHM No.4656 atas nama Bahrul seluas 323 m2, SHM No. 4844 atas nama Bahrul seluas 935 m2, dan SHM No. 5110 atas nama Bahrul seluas 1.512 m2 yang terletak di Jalan AMD/HKSN No. 27 Rt. 08 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Limit Rp. 10.403.000.000.

Uang Jaminan Rp. 2.080.600.000,-

Cara penawaran lelang. (BRI Cabang Martapura)

Syarat–syarat lelang:

1. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain www.lelang.go.id.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy asli KTP dan NPWP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

3. Barang yang dilelang apa adanya, Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya, dan objek yang akan dilelang dapat dilihat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4. Peserta yang berminat wajib menyetorkan uang jaminan lelang dan besarnya setoran jaminan lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan ke rekening Virtual Account (BRIVA) yang diperoleh Peserta Lelang melalui Internet pada website www.lelang.go.id selambat-lambatnya 1(satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang efektif diterima oleh KPKNL Banjarmasin.

5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan, menjadi beban peserta lelang.

6. Pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Martapura (Telpon 0511-4720289, 4721870, 4721072).

Martapura, 18 November 2020

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Martapura

Ttd

Dwi Wahyu Kurniawan

Pemimpin Cabang