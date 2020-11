Sosok Ashanty Disinggung di Indonesian Idol, Maia Estianty dan Anang Bahas Perselingkuhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Acara Indonesian Idol 2021 yang baru-baru ini tayang membuat dua jurinya yakni Anang Hermansyah dan Maia Estianty membahas perselingkuhan.

Acara Indonesian Idol 2021 sendiri mulai tayang perdana sejak Senin (16/11/2020) kemarin di mana Anang Hermansyah, Ari Lasso, Judika, Maia Estianty, serta Rossa didapuk menjadi dewan jurinya.

Seperti acara Indonesian Idol pada umumnya, ada saja keseruan yang terjadi antara dewan juri dan kontestan.

Tak jarang ada cerita lucu, haru, hingga asmara dari juri maupun para kontestan yang 'terbongkar' di acara tersebut.

Salah satunya adalah yang terjadi di video di kanal Youtube Indonesian Idol yang tayang 17 November 2020 kemarin.

Berawal dari pengalaman tak mengenakkan salah satu kontestan yang terinspirasi menyanyikan lagu di Indonesian Idol karena mantan kekasihnya.

Kontestan asal Bandung bernama Happy Andromeda memperkenalkan diri dan menyebut ingin menyanyikan lagu Before You Go milik Lewis Capaldi.

Namun sebelum bercerita, juri meminta Happy menyanyi terlebih dahulu.

Pria tersebut mampu memukau para dewan juri dengan suaranya yang lumayan merdu ditambah kemampuannya yang piawai memainkan gitar.

Setelah menyanyi, Maia Estianty lantas menagih cerita Happy.

