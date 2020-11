'Sihir' Arya Saloka, Lawan Main Amanda Manopo Bikin Aldebaran Trending Twitter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Arya Saloka, lawan main Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta saat ini sedang naik daun.

Siapa yang menyangka, perannya sebagai Aldebaran atau Mas Al sampai membuat pria tersebut merajai Trending di Twitter sejak Kamis (19/11/2020).

Hingga berita ini diturunkan, total ada 3157 cuitan netter yang menuliskan nama Aldebaran yang tak lain adalah peran Arya Saloka di Ikatan Cinta.

Sebagian ada yang mencuitkan rasa penasaran mereka tentang Aldebaran karena mengira kata tersebut adalah nama bintang..

"Trending tu harusnya nama bintang Aldebaran, sementara netter Indonesia salah paham dan mengaitkannya dengan Aldebarannya si aktor," cuit akun lumisquash.

"Aldebaran yang aku tahu tuh cuma karakter di novelnya Tere Liye," tambah akun denintaiwana.

Tapi ada juga yang mengaku mengikuti sinetron ikatan Cinta dan dibuat baper karena perlakuan Aldebaran pada pasangannya, Andin yang diperankan Amanda Manopo.

"ASDFGSJWLWOWNSLWK makasi banget ya buat sodara gua uda ngajakin nonton ini pas episode awal, sampe sekarang jadi bucin sinetron ini. gua tuh gak pernah suka nonton tv apalagi sinetron. but for this time, I was made to fall in love with Aldebaran. AAAAAA GATAU LAGI BUCIN GUAAA," kata akun boonaayyy.

"Baru buka twiter eh mas al trending Yaampun aku juga biasanya ga suka sinetron tapi knp yg ini demen banget. Aldebaran," tambah akun ndahhhhhhhh.

Trendingnya peran Arya Saloka ini di Twitter cukup tak terduga mengingat selama ini Jarang-jarang ada nama karakter di sinetron bahkan judul sinetron sendiri dicuitkan pengguna Twitter.