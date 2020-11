Ayu Ting Ting Pamer Bunga Pemberian Adit Jayusman, Isi Surat Cinta untuk Ibu Bilqis Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semakin berani dalam memamerkan kemesraan yang dimiliki, Ayu Ting Ting secara terang - terangan menunjukan karangan bunga yang disertai dengan surat cinta pemberian Adit Jayusman.

Hidup menjanda selama sekitar 6 tahun setelah bercerai dengan Henry Baskoro alias Enji, pedangdut Ayu Ting Ting nampaknya kini telah mantap melabuhkan hatinya pada sosok pria bernama Adit Jayusman yang baru beberapa bulan dipacarinya.

Desas - desus mengenai kabar pernikahan keduanya yang disebut akan terjadi pada tahun depan tersebut ramai wara - wiri diperbincangkan.

Baca juga: Jam Tayang Ikatan Cinta RCTI Diminta Ditambah, Arya Saloka Malah Beberkan Fakta Ini

Baca juga: Alasan Betrand Peto Ikuti Sarwendah ke Lokasi Syuting, Putra Ruben Onsu Ucap Soal Perlindungan

Keakraban antara kedua keluarga yang acap kali dipamerkan oleh Umi Kalsum, Ibu kandung biduan tersebut pun seolah menambah keseriusan hubungan yang terjalin diantara kedua pasangan duda dan janda itu.

Walau jarang terekspose lantaran Adit yang menutup erat kehidupan pribadinya, siapa sangka ternyata pria beranak satu itu memiliki sisi romantis hingga membuat Ayu mabuk kepayang.

Seperti yang dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadi Ayu Ting Ting, Jumat (20/11/2020).

Dalam unggahan tersebut Ayu terlihat memamerkan sebuah bucket bunga berisi beberapa tangkai merah yang disertai surat cinta dari Adit Jayusman.

Sontak isi surat berisi Rayuan untuk Ayu Ting Ting itu pun berhasil menarik perhatian warganet.

"Whole Lotta Love for You," tulis Adit pada surat tersebut yang berarti,

"Banyak cinta untukmu,"