HP Printer Smart Tank 500 All In One Menunjang Aktivitas Bekerja di Rumah

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - HP Printer Smart Tank 500 All In One merupakan printer yang hemat dan efesien untuk menunjang aktivitas bekerja di rumah.

HP PRINTER Smart Tank 500 All in One hadir dilengkapi berbagai perintah serbaguna, printer ini dapat membantu memudahkan pekerjaan Anda.

Lakukan beragam pekerjaan seperti print, scan ataupun copy dengan cepat tanpa hambatan pada produk ini.

Anda juga dapat menikmati hasil pencetakan tinta dengan detail warna menakjubkan dan jelas.

Printer ini juga hadir dengan inovasi menakjubkan yang memungkinkan Anda untuk dapat mencetak berbagai kebutuhan Anda dengan lebih hemat.

Anda dapat melakukan pencetakan berkualitas dengan menghemat tinta hingga 50% per lembar.

Inovasi ini membuat tinta dapat digunakan lebih lama tanpa perlu melakukan penggantian tinta berulang kali.

Anda juga dapat melakukan penggantian tinta dengan lebih hemat sebab kedua tinta hitam dan warna yang tersedia hadir dengan harga yang terjangkau.

Selain itu juga printer dari HP ini juga memiliki berbagai fitur diantaranya,