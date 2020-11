Ini Komentar Galang Soal Performa All New Aerox 155 Connected

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BOGOR – PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. telah resmi meluncurkan All New Aerox 155 Connected yang merupakan Best Sporty Scooter dikelasnya.

Hadir dengan perubahan menyeluruh di sektor desain, fitur, maupun performa, membuat All New Aerox 155 Connected menawarkan sensasi gaya berkendara sporty layaknya motorsport, namun, tetap praktis dan nyaman untuk dikendarai seperti motor automatic.

Belum lama ini, para awak media mendapatkan kesempatan untuk menjajal secara langsung beragam keunggulan yang dimiliki oleh generasi terbaru dari Yamaha Aerox ini.

Melalui aktivitas All New Aerox Ultimate Racy Experience mulai dari berkendara di jalan perkotaan sambil mengikuti kompetisi Eco Riding menggunakan aplikasi Y-Connect, hingga mencobanya di lintasan sirkuit guna mengeksplorasi secara lebih maksimal performa yang dimiliki oleh All New Aerox 155 Connected.

Tidak hanya awak media, pebalap muda binaan Yamaha Racing Indonesia (YRI), Galang Hendra Pratama yang saat ini berlaga di kejuaraan dunia WSS 600 turut serta meramaikan jalannya acara.

Galang memberikan coaching clinic kepada para awak media sebelum akhirnya menjajal langsung performa Total New Engine Yamaha Blue Core 155 VVA milik All New Aerox 155 Connected, ketika melahap lintasan Sentul Karting Circuit, Bogor, Jawa Barat.



Selepas menyelesaikan beberapa lap Galang pun memberi komentar terkait performa dan kelincahan motor.

“Saya tadi sempat mencoba beberapa lap menggunakan motor All New Aerox 155 Connected, akselerasi motor ini powerful dari putaran bawah sampai ke atas, apa lagi dengan adanya teknologi VVA yang membuat tenaga motor ini terus terisi. Tidak hanya itu, motor ini juga cukup lincah. Perlu di ketahui trek sirkuit Sentul kecil ini banyak didominasi tikungan yang tricky, dan saya tetap merasakan kenyamanan handling menggunakan motor ini saat bermanuver,” ungkap Galang.

Selain itu, Galang juga menyinggung terkait Power Weight Ratio (PWR) yang dimiliki oleh motor.

Perlu untuk diketahui bahwa All New Aerox 155 Connected memiliki PWR terbaik dikelasnya dan hal tersebut dinilai Galang sangat berpengaruh terhadap kemampuan akselerasi performa motor.

“PWR sangat penting sekali pengaruhnya terhadap performa motor untuk mencapai ke top speed nya. Motor dengan PWR yang baik akan memiliki akselerasi yang linear atau terus meningkat ketika masuk ke putaran tengah hingga atas,” tambah Galang.

Sebagai tambahan informasi, All New Aerox 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin.

Mesin baru ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3kW/8.000rpm serta torsi maksimum sebesar 13.9Nm/6.500rpm.

Mesin baru ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3kW/8.000rpm serta torsi maksimum sebesar 13.9Nm/6.500rpm.