Jadwal Liga Champions Live SCTV : Tanpa Sergio Ramos, Real Madrid Waspada Kebangkitan Inter Milan

Sergio Ramos melakukan selebrasi seusai mencetak gol pada laga Real Madrid vs Mallorca di Stadion Alfredo Di Stefano dalam lanjutan pekan ke-31 LaLiga, kasta teratas Liga Spanyol, Rabu 24 Juni 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Real Madrid tidak akan diperkuat Sergio Ramos, ini kabar tak bagus jelang lawatannya ke markas Inter Milan dalam laga matchday keempat Liga Champions, tengah pekan depan.

Siaran Langsung SCTV biasanya menayangkan Liga Champion, termasuk Inter Milan vs Real Madrid, Liverpool vs Atalanta, Olympiakos vs Manchester City di Kamis (26/11/2020). Cek Jadwal Liga Champions di artikel ini.

Sergio Ramos terpaksa harus absen lantaran cedera hamstring yang ia alami ketika membela Timnas Spanyol dalam gelaran UEFA Nations League.

Dilansir Marca, cedera hamstring yang diderita Sergio Ramos membuat dirinya akan absen pada beberapa laga mendatang, termasuk laga melawan Inter Milan.

Baca juga: Jelang Newcastle Utd vs Chelsea, Frank Lampard Kesal Kritik Jadwal Liga Inggris

Baca juga: Jelang Tottenham vs Manchester City, Ini Modal Jose Mourinho Bawa Spurs Juara Liga Inggris

Absennya Sergio Ramos secara tidak langsung akan menjadi kerugian tersendiri bagi Real Madrid.

Apalagi sosok Sergio Ramos dipandang sebagai pemain yang memegang peranan penting dalam skuad Real Madrid saat ini.

Sergio Ramos dapat dikatakan memiliki kararter yang unik, dimana ia merupakan pemain yang kerap mengejutkan penampilannya sekalipun berposisi sebagai bek.

Pemain Timnas Spanyol itu kerap menjadi pemain pembeda dalam laga-laga besar Real Madrid selama ini.

Real Madrid tidak selalu terlalu lebih terorganisir permainannya ketika Sergio Ramos bermain, tetapi ia menghadirkan kepemimpinan dan mentalitas tim.

Raphael Varane dan para pemain bertahan lainnya mungkin punya kemampuan bertahan yang baik dan cukup untuk meladeni serangan lawan.