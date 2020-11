One Piece Chapter 996 'The Island of the Strongest', Berikut Bocoran dan Update Tentang Kid & Killer

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ringkasan lengkap One Piece chapter 996, berjudul "The Island of the Strongest," telah dirilis, mengungkapkan bagaimana kisah baru akan berjalan kali ini.

Semuanya dimulai dengan Tama, Nami, dan Uppo melarikan diri saat berada di punggung Komachiyo.

Tama memberi tahu mereka bahwa dia menggunakan kapal musuh untuk mencapai tempat mereka berada.

Di bagian berikutnya, Yamato merasa kesulitan untuk bertarung saat berusaha memblokir peluru agar tidak mengenai Momonusuke.

Shinobu kemudian meminta Yamato untuk membawa Momonusuke dan meninggalkannya jika dia benar-benar seorang samurai.

Yamato kemudian memberitahu Shinobu Kozuki Oden tidak akan pernah melakukan hal seperti itu.

Di bagian Sasaki; Dia melihat Pasukan Lapis Baja miliknya menurun drastis jumlahnya, jadi dia memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan.

Dia meraih pedangnya, tapi Yamato tiba-tiba berubah. Giginya menjadi tajam, dan dia mulai menggeram, membuat Sasaki terkejut.

Franky Shogun kemudian berlari ke tempat kejadian dan Haccha, yang menyentuh lantai yang kemudian pingsan.

Yamato memanfaatkan momen tersebut dan meraih Momonusuke dan Shinobu untuk melarikan diri.