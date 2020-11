Pandemi Bikin 70 Persen Pelaku Wisata Tutup, Perekonomian Bergerak saat Objek Wisata Dibuka

Editor : Hari Widodo

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Nurul, seorang guide bagi turis lokal maupun asing yang berkunjung ke Kalimantan Selatan mengaku sempat kaku saat memandu menyampaikan obyek wisata yang ada di Banua.

"Cukup lama kami, pelaku usaha wisata tak memandu turis yang datang kesini selama pandemi Corona. Bicara pun sedikit kagok saat memandu perjalanan wisata," kata Nurul di acara Workshop Penyusunan Pola Perjalanan (Travel Pattern) Wisata Geopark di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Jumat (20/11/2020).

Curhat Nurul ada benarnya. Tutupnya obyek wisata lokal, nasional maupun luar negeri akibat masa pandemi Covid-19, sangat memukul pelaku usaha wisata yang ada di Kalimantan Selatan.

Banyak di antara pelaku usaha wisata tutup akibat tidak ada aktivitas menyelenggarakan tour baik lokal maupun nasional dan luar negeri.

"Jumlah anggota pelaku wisata di tempat kami ada sekitar 265, tapi adanya pandemi membuat hampir 70 persen tutup," kata Plt Sekretaris Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kalimantan Selatan, Hj Siti Aisyah, Jumat (20/11/2020).

Menurut dia, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel serta organisasi pariwisata lainnya berusaha mendorong dibukanya kembali obyek wisata di Banua.

"Alhamdulillah, obyek wisata di beberapa daerah di Kalsel sudah mulai buka, sehingga menambah denyut nadi perekonomian pelaku usaha di Banua.

Ditambahkan Aisyah, pihaknya juga sangat mendukung adanya workshop penyusunan pola perjalanan (travel pattern) wisata geopark dengan tema penyusunan pola perjalanan sebagai upaya mendorong daya saing pariwisata.

"Kami pun tak hanya melibatkan anggota ASITA, juga ASPI hingga travel umrah supaya nantinya bisa ikut mempromosikan obyek wisata di Banua," ujarnya.