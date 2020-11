Prediksi Napoli vs AC Milan, Ibrahimovic Cs Lelah Kini Saatnya Stefano Pioli Racik Rossoneri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Napoli vs AC Milan. Grande Partita Liga Italia ini bakal berlangsung di Stadion Sao Paolo, Senin (23/11/2020) pukul 02.45 WIB.

Ya, duel sarat gengsi Napoli vs AC Milan dapat disaksikan melalui live streaming RCTI.

Pada laga akhir pekan nanti, racikan strategi Stefano Pioli paling dinantikan untuk mengatasi kelelahan yang dialami oleh Zlatan Ibrahimovic cs.

Nah, bukti paling nyata kelelahan yang dialami oleh pemain Rossoneri terjadi pada diri Rafel Leao.

Baca juga: Kans Lionel Messi ke Manchester City Isi Posisi Aguero, Imbas Kontrak Baru Guardiola

Baca juga: Lionel Messi dan Luis Suarez Gagal Duel, Atletico Madrid vs Barcelona Liga Spanyol

Baca juga: Persib Bandung & 5 Tim Liga 1 2020 Lolos, Persija Jakarta & Persebaya Surabaya Tak Standar AFC

Situasi ini akibat jadwal padat yang dilakoni sang striker, pemain Portugal itu mendera cedera otot dan dipastikan absen dalam laga tandang AC Milan.

Kondisi kurang gregetnya penampilan AC Milan di dua laga terakhir.

AC Milan memiliki dua penyebab atas kelesuan mereka dalam dua laga terakhirnya, baik di Liga Eropa maupun Liga Italia.

AC Milan dalam dua laga terakhirnya gagal menuai kemenangan, tepatnya kalah dari Lille (0-3) dan imbang saat melawan Hellas Verona 2-2.

Dari analisis 'Milan must keep heads down' via Football Italia, terdapat dua alasan yang menyebabkan Rossoneri tampil kurang greget.

Disebutkan, alasan pertama ialah faktor kekalahan yang menghinggapi kubu Rossoneri.