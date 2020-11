Spoiler One Piece 996 Luffy dan Jinbe Dekati Kubah Onigashima, Awas Sanji Terpancing Black Maria

Spoiler One Piece 996 sudah beredar. DIkisahkan Luffy dan Jinbe Dekati Kubah Onigashima. Adapun Sanji Terpancing Black Maria. Baca lebih lengkap saat Manga ini rilis Minggu (22/11/202).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Apakah cerita spoiler One Piece 996, jelang rilisnya One Piece Chapter 996 di Manga Plus Minggu 22 November 2020.

Cerita One Piece 996 bisa Anda baca manti di Manga Plus pada Minggu (22/11/2020).

Namun, Sebelum baca Manga One Piece, mari baca spoiler One Piece 996 berikut untuk panduan.

Diantanraya adalah tenting Spoiler One Piece 996 Monkey DLuffy dan Jinbe Dekati Kubah Onigashima, Awas Sanji Terpancing Black Maria.

Baca juga: Spoiler One Piece 996 Beredar Tampilan Perubahan Yamato Jadi Naga Saat Melawan Sasaki

Baca juga: ADA Kejutan di One Piece Chapter 996: Big Mom Bakal Tumbang di Tangan Marco, Nasib Vaksin Oni Ice?

Baca juga: One Piece Chapter 995 Rilis! Marco dan Big Mom akhirnya bentrok, Api Prometheus Vs Api Phoenix

Pada Spoiler One Piece 996, Luffy dan Sanji semakin dekat dengan lokasi pertempuran Kaido dengan Red Scabbard.

Sebelum kita menyimfk Spoiler One Piece 996, yuk review Dulu spoiler One Piece 995.

Spolier One Piece 995

Sebelumnya, One Piece chapter 995 dijadwalkan terbit akhir pekan lalu. S

poiler One Piece 995, Ulti menegaskan Luffy tidak bisa menjadi raja bajak laut.

Big Mama mengincar nyawa Marco. Pertempuran Big Mama vs Marco dimulai. Sayang, Marco tidak cukup kuat. Big Mama berhasil menangkap Marco.