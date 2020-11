Pizza Lebih Tipis Sesuai Urang Banjar di Planet Pasta Indonesia Banjarmasin

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rasa penasaran pasti menerpa pecinta kuliner pasta dan pizza yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin.

Menu yang disajikan di Planet Pasta Indonesia yang terletak di Jalan Rantauan Timur II Nomor 2, Kelurahan Pekauman, Kota Banjarmasin, dijelaskan Founder & Executive Chef Planet Pasta Indonesia, Mohammad Faizal Saragih, ada aneka pasta.

Disebutknya, spaghetti, fettucine, penne dan fusilli, dengan pilihan sauce antara lain, bolognaise, carbonara, chicken creamy mushroom, seafood marina tomato, cheese creamy, choice aglio olio.

Terdapat pula pilihan menu lainnya, baked lasagna, sandwich tuna melt dan planet sandwich atau roti lapis isi daging atau ikan tuna dilapisi telur, keju, disajikan dengan kentang goreng, onion ring serta salad dan kol (coleslaw).

Ada lagi menu pizza, pollo cun funghi (topping with tomatoes, chicken and mushroom), Marinara (seafood, tomat, basil, mozzarella dan keju parmesan), spicy cajun sausage (spicy beef sausage tomato, homemade chilli pickles, mozzarella and parmesan cheese.

"Ada perbedaan pizza yang kami bikin, lebih tipis dibanding yang dijual di tempat lain. Kami memang membikin pizza asli Italia. Kalau yang ada sekarang pizza asal Amerika yang tebal-tebal. Namun, kami menyesuaikan dengan selera urang Banjar," kata chef yang kelahiran Banjarmasin ini.

Terpisah, owner Planet Pasta Indonesia, Akhmad Lazuardi Saragih, mengatakan, ide usaha di bidang kuliner dengan menu makanan kas Italia, didasarkan atas survei perusahaan riset Internasional YouGov.

Survei menunjukkan, masakan Italia merupakan menu makanan yang paling populer di dunia. Masakan Italia pula mengalahkan semua hidangan negara lain.

Namun, Lazuardi menyadari tak sepenuhnya menu yang dihadirkan di Planet Pasta Indonesia mewakili keseluruhan dari menu makanan Italia.

Meski demikian, ia menyakini menu makanan yang disajikan dapat merepresentasikan beragam masakan Italia yang kerap disajikan di beragam resto khas Italia lainnya.

Sementara itu harga makanan dan minuman di resto ala rumahan Planet Pasta Indonesia dibanderol dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 8.000 sampai dengan Rp 50.000 per porsinya.

Sedangkan jam operasional dimulai dari pukul 11 siang hingga pukul 21.00 Wita. Pada hari Senin, resto ini tak beroperasional alias tutup.

Sebagai bentuk perhatian serius di masa pandemi Covid-19 serta menuju ke arah tatanan kehidupan baru (new normal) Planet Pasta Indonesia sangat memerhatikan ketaatan dalam mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19.

