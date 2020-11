Surat Suara Pilgub Kalsel Hampir Selesai Dilipat, Petugas Pelipat Diupah Rp 25 Per lembar

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelipatan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel, telah dilakukan sejak, Jumat (22/11/2020) kemarin,

Pelipatan surat suara dilaksanakan di Gedung Wanita, Jalan Brigjend H Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Totalnya ada sebanyak 461.000 lebih, dan itu sudah termasuk dengan hitungan 2,5 persen surat suara cadangan.

Berdasarkan informasi di lapangan, Muhammad Riduan Amin seorang petugas pelipat surat suara Pilgub menjelaskan, dirinya mendapatkan upah sebesar Rp 50 ribu per satu kotak surat suara, atau Rp 25 rupiah perlembarnya.

"Hanya Rp 50 ribu perkotak, kemarin dibilang sama koordinatornya Rp 25 per lembar," katanya, Minggu (22/11/2020).

Nilai upah tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Sekretaris KPU Kota Banjarmasin, Husni Thamrin.

Di mana upah per satu pelipatan surat suara Pilgub dihargai Rp 50 per lembar, kemudian di potong pajak sebesar enam persen, sehingga menjadi Rp 47 per lembarnya.

Bila dijumlahkan upah per satu kotak surat suara pilgub, setelah di potong pajak enam persen menjadi Rp 94 ribu.

"Karena hanya ada dua paslon jadi melipatnya mudah, dua kali lipat saja. Upahnya Rp 47 perlembar setelah dipotong pajak enam persen," ujarnya.

Menurut Thamrin nilai upah tersebut merupakan hasil rapat yang telah disepakati bersama oleh KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

"Semuanya sama rata tidak ada perbedaan antar petugas pelipat," jelasnya.

Dalam proses pengerjaanya pelipatan surat suara dilakukan oleh beberapa kelompok, di mana satu kelompok berisi dua sampai tiga orang.

Masing-masing kelompok diberi jatah sebanyak tujuh kotak surat suara, satu kotak surat suara berisi 2.000 lembar surat suara.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)