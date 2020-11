Terminal Bus Patih Rumbih Sampit Tetap Beroperasi Layani Penumpang di Masa Pandemi

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Terminal bus Patih Rumbih di Jalan MT Haryono, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah, masih beroperasi melayani penumpang.

Beberapa tujuan bus penumpang yang ada di Terminal Patih Rumbih Sampit, antara lain Sampit-Palangkaraya-Banjarmasin, selain itu juga melayani Sampit-Pangkalanbun-Sukamara menggunakan bus swasta maupun Damri.

Terminal yang ada di tengah Kota Sampit ini, tampak lebih banyak dimanfaatkan warga karena ongkos perjalanan yang ditawarkan cukup murah jika dibandingkan dengan tiket travel.

"Naik mobil travel dari Sampit ke Palangkaraya, sebelum adanya Covid-19 per orang Rp 100.000. Saat ini naik jadi Rp 150.000. Sedangkan naik bus tarifnya relatif murah. Tarif Ekonomi Rp 75.000 per orang, sedangkan bisnis Rp 90.000 per orang," ujar Samlan, warga Sampit yang bepergian memilih naik bus, Minggu (22/11/2020).

Dia mengatakan, meskipun naik bus dan mobil travel sama-sama wajib menerapkan Prorokol Kesehatan, lebih aman naik bus. "Badan bus lebih besar dari pada mobil travel. Makanya, penumpang bus lebih banyak," pungkasnya.

