Jadwal Liga Champion Live SCTV: Ada Chelsea, Kiev vs Barcelona & Inter vs Madrid, MU di Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions match day 4 akan mulai disiarkan SCTV Rabu, (25/112020) dinihari.

Ada 4 pertandingan Liga Champions yang disiarkan SCTV pekan ini. Pertama ada Rennes vs Chelsea dan Dynamo Kiev vs Barcelona pada Rabu, (25/112020) dinihari.

Kemudian ada pertandingan Olympiakos vs Manchester City dan Inter Milan vs Real Madrid yang disiarkan SCTV pada Kamis (26/112020) dinihari.

Jadwal Liga Champions di SCTV tersebut seperti dilansir Banjarmasin Post dari laman Vidio.com.

Pertandingan -pertandingan Liga Champions lainnya macam Juventus vs Ferencvaros Mancheseter United vs Istanbul BB atau Liverpool vs Atalanta bis ditonton lewat Live Streaming TV Online SCTV.

Inter Milan dan Paris Saint-Germain (PSG) akan menentukan nsib mereka di match day 4 Liga Champions.

Posisi mereka buruk di Klasemen Liga Champions.

Sebaliknya tim tim seperti Manchester United, Barcelona, Munchen siap lolos ke babak 16 besar Liga Champions bila bisa menang di match day 4.

Di grup B, ada pertandingan penting Inter Milan vs Real Madrid.

Inter Milan yang kalah 3-2 dari Real Madrid di Stadion Alfredo di Stefano, akan bergantian menjadi tuan rumah.