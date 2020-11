Sebanyak 240 Orang Dikontrak Pemkab Tanbu untuk Bantu Penanganan Covid-19

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, masih terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan.

Baru saja, Bupati Tanbu H Sudian Noor mengangkat 240 Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) sebagai tenaga kontrak.

Penambahan petugas di bidang kesehatan oleh pemkab tanbu ini sifatnya insidentil. Sekaligus, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ke 240 orang tersebut yang sebelumnya hanya sebagai TKS. Selanjutnya, disebar di 14 puskesmas yang terdapat di 10 kecamatan.

"Peningkatan pelayanan kesehatan penting kita lakukan untuk penanganan insidentil ini. Gerakan pencegahan dari petugas akan terus dilakukan dan juga sosialisasi terkait 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak yang bukan sekedar kata-kata saja," ujar Bupati yang didampingi Kepala Dinkes Tanahbumbu, H Setia Budi, Senin (23/11/2020).\

Baca juga: Tanbu Ingin Lestarikan Peradaban Prasejarah di Liang Bangkai di Mentewe

Baca juga: Pencairan Dana JPS Tahap 3 di Tanbu, Kadinsos Sebut Masih Berproses

Baca juga: Jalani Bisnis Sabu, Pemuda Kusan Hilir Ditangkap Anggota Polres Tanbu

Baca juga: Lampu PJU Jalan Raya Batulicin Lama Rusak, Dishub Tanbu Anggarkan Sejak 2019

Ditambahkan Setia Budi, mereka dikontrak dari outsourching. Mereka semua dari TKS yang sudah bertahun-tahun dan juga yang baru mengabdi di tiap puskesmas di Kabupaten Tanbu.

Tenaga kesehatan ini juga akan dievaluasi per tiga bulan. "Gaji kontrak mereka per bulannya Rp 2.000.000 dan akan dievaluasi per 3 bulan," tambah Budi setelah acara pengangkatan tenaga kontrak tersebut yang berlangsung di halaman Kantor Dinkes Tanahbumbu.

Sementara itu, Kasubbag Umum Kepegawain, Gusti Sandi, menyebutkan, pegawai TKS menjadi tenaga kontrak untuk membantu dalam hal penanganan Covid-19.

"Surat Keputusan pengangkatannya, semua melalui BKD yang jumlahnya 240 orang. Mereka disebar di 14 puskesmas," sebutnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat)