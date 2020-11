Kondisi Feby Febiola, Kini Ungkap Perasaan Pasca Lawan Kanker Ovarium

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi artis peran Feby Febiola, ia mengakui sekarang merasa lebih bahagia setelah melawan penyakit kanker ovarium.

Ya, Pernyataan itu terlontar ketika Deddy Corbuzier menilai Feby terlihat bahagia.

"Lu percaya enggak sih malah gue merasa lebih happy setelah gue kena cancer," tutur Feby Febiola, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (24/11/2020).

Istri Franky Sihombing ini lalu menjelaskan alasannya.

Baca juga: Kejadian di Halaman Rumah Mewah Direkam Muzdalifah, ini Perlakuan Fadel Islami ke Anak Nassar

Baca juga: Perasaan Siti Badriah Gegara Pertanyaan Soal Anak Diungkap Suami, Krisjiana : Depresi

Baca juga: Foto Viral Amanda Manopo Peluk Arya Saloka Picu Reaksi Billy Syahputra : Gue Kesel

"Karena dulu gue selalu berpikir bahwa what if something bad happens to me (bagaimana bila sesuatu yang buruk terjadi padaku). "

"And now something bad already happened to me (dan sekarang sesuatu yang buruk telah terjadi padaku)," ucap perempuan berusia 42 tahun itu lalu tertawa.

Nah, ternyata saat ini dia dinyatakan telah sembuh dari kanker ovarium tersebut.

"Dan ternyata saya bisa melewatinya," kata Feby lagi.

Deddy Corbuzier kemudian menanyakan apakah bisa menyebut kegembiraan itu karena mendapat penyakit kanker.

"Kalau happy itu kan definisi orang beda-beda ya, cuma gue lebih menghargai, lebih merasa blessed (terberkati)," jelas Feby Febiola.

Pertengahan November lalu Feby mengabarkan bahwa ia sudah bisa dikatakan sembuh dari kanker ovarium setelah menjalani enam kali kemoterapi.

Berdasarkan pemeriksaan medis, Feby menuturkan sel tumor yang ada di dalam tubuhnya sudah tidak aktif.

Baca juga: Perlakuan Nathalie Holscher pada Sule di Ranjang Terekam, Anak Bungsu Lina Ikutan Manja

Baca juga: Bagian Tubuh Sarwendah Disentuh Betrand Peto, Ulah di Mobil Picu Curiga Tim Ruben Onsu

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Feby Febiola: Gue Merasa Lebih Bahagia Setelah Kena Kanker".