Susunan Pemain Man United vs Istanbul di Liga Champions Live Streaming SCTV, Rashford & Bruno Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Istanbul di Liga Champions, Rabu (25/11/2020) pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Man United vs Istanbul Basaksehir di laga Liga Champions, Rabu (25/11/2020) dini hari tak via Live Streaming SCTV ataupun Siaran Langsung SCTV. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes main.

Siaran Langsung Manchester United vs Istanbul Basaksehir ( MU vs Istanbul Basaksehir) di Liga Champions via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Istanbul Basaksehir ini via tak bisa diakses via Live Streaming SCTV maupun Siaran Langsung SCTV. Sebelumnya cek Prediksi Susunan Pemain kedua tim, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes main.

Duel Timnas Manchester United vs Istanbul Basaksehir ( MU vs Istanbul Basaksehir) di Liga Champions bisa diakses via Live Streaming TV Online vidio.com malam ini.

Juan Mata anggap pemain muda Manchester United, James Garner bisa menjadi gelandang top dunia.

Hal tersebut Juan Mata utarakan dalam inverview jelang laga Manchester United vs Istanbul BB di lanjutan Liga Champions musim 2020/2021.

Juan Mata menganggap James Garner yang merupakan produk asli akademi MU memiliki prospek yang cerah.

"Aku sangat menyukai caranya bermain bola, kecerdasannya dan sikapnya. Jadi ketika dia disini, aku selalu memberi semangat padanya bahwa di bisa menjadi pemain besar," jelas Juan Mata yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman MU.

James Garner pun ternyata sangat mengagumi Juan Mata. Ia menganggap pemain berkebangsaan Spanyol tersebut merupakan pemain top.

"Aku sangat mengagumi segalanya tentang Mata, dari cara ia bermain hingga cara ia berkomunikasi di dalam maupun di luar lapangan, ia merupakan pria yang baik," jelas James Garner.